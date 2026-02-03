Песков: Россия по-прежнему не получила ответа от США на инициативу по ДСНВ

Предложение России продлить установленные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) ограничения ещё на один год по-прежнему на столе, Москва пока не получила ответа от Вашингтона, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По-прежнему на столе инициатива российской стороны, которая была изложена президентом (России Владимиром. — RT) Путиным. Мы... не получили ответа американцев», — сказал Песков.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва готова к новой реальности отсутствия ограничений в области вооружений после прекращения действия ДСНВ, оснований для драматизации нет.

В конце сентября прошлого года Путин заявил, что Россия после 5 февраля 2026 года готова на один год продолжить придерживаться центральных количественных ограничений ДСНВ, но при условии, что США будут действовать аналогичным образом.

Американский лидер Дональд Трамп назвал предложения Путина по ДСНВ хорошей идеей.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT отметил, что 5 февраля, после прекращения действия договора СНВ-III, в сфере международной безопасности и стратегической стабильности может начаться новая эпоха.