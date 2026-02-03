Россия будет укреплять свою безопасность на фоне угроз мощного удара со стороны Польши. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Ura.ru.

По его словам, от поляков не стоило ожидать чего-то другого, поскольку в руководстве страны продолжают доминировать русофобские настроения.

«Российская Федерация делает все необходимое для обеспечения своей собственной безопасности на фоне таких агрессивных устремлений», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать многонациональную бригаду, финансируемую напрямую из бюджета Евросоюза. Он отметил, что этот проект сможет заменить полноценную европейскую армию.