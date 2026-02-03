В Кремле раскрыли состав делегации на переговорах в Абу-Даби

Россию на предстоящих переговорах в Абу-Даби представит та же делегация, что и в прошлый раз.

Российских переговорщиков возглавит начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

"Если вы имеете в виду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продолжится до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов (цитата по "Интерфаксу").

23 и 24 января в ОАЭ состоялись два раунда трехсторонних переговоров по теме украинского конфликта. Второй раунд должен был пройти 1 февраля, но него перенесли на 4-5 февраля из-за стыковки графиков.

Украину представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, США – спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.