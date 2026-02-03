Песков: ядерный потенциал Китая не сопоставим с российским и американским

В Кремле ответили на вопрос о возможном включении Китая в новый ДСНВ
Ядерный потенциал Китая не сопоставим ни с российским, ни с американским. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у него, может ли Пекин быть включен в новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в случае его подписания.
«Вы знаете, что наши китайские друзья против этого. Их ядерный потенциал не сопоставим в настоящее время ни с потенциалом РФ, ни с потенциалом США», — отметил представитель Кремля.
При этом он обратил внимание, что для Москвы при обсуждении будущей «системы стабильности» важно не забывать о ядерных потенциалах союзников Вашингтона из числа европейских государств. Речь идет о Франции и Великобритании.
«Вот без этого точно дальнейшее обсуждение будет невозможно, об этом неоднократно говорил президент [РФ Владимир] Путин», — подчеркнул пресс-секретарь.
Срок действия ДСНВ истечет 5 февраля текущего года.
Как рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москва не будет устраивать Вашингтону никаких демаршей в преддверии этого события. Также российская сторона не планирует направлять США официальное обращение по поводу соглашения. Дипломат пояснил, что у американского руководства было много времени, чтобы осмыслить предложение РФ по ДСНВ.