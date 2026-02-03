Глава МИД Финляндии сделала дерзкое заявление о Путине

Телефонный разговор лидеров Европы с президентом РФ Владимиром Путиным пошлет неправильный сигнал.

Соответствующее заявление сделала глава МИД Финляндии Элина Валтонен, сообщает Die Welt.

«Звонок европейцев Путину сейчас пошлет совершенно неправильный сигнал», — поделилась своей точкой зрения она.

По мнению главы финского внешнеполитического ведомства, перед разговором европейские лидеры должны совместно согласовать тему разговора, а сам звонок не будет означать примирение с Российской Федерацией.

В последние время лидеры государств Европейского союза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с российской стороной. В январе канцлер ФРГ Фридрих Мерц понадеялся на восстановление отношений и назвал Россию европейской страной. Перед этим к началу переговорного процесса призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.