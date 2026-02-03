В Кремле прокомментировали предложение Эпштейна встретиться с Путиным

Кремль не получал от американского финансиста Джеффри Эпштейна никаких предложений, в том числе касающихся возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил RTVI пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Поводом для вопроса стали документы по делу Эпштейна, обнародованные в конце января Министерством юстиции США. Речь идет о массиве объемом около 3,5 млн страниц, включающем тысячи видеоматериалов и сотни тысяч изображений. Финансист при жизни проходил фигурантом дел о педофилии и секс-торговле людьми, в том числе несовершеннолетними.

Британский таблоид Daily Mail сообщил, что в опубликованных материалах фамилия Владимира Путина упоминается более тысячи раз. При этом большинство таких упоминаний представляют собой ссылки на публикации СМИ или заголовки статей. В отдельных документах, датированных 2011 и 2014 годами, фигурирует обсуждение гипотетической возможности встречи с российским президентом.

Из переписки Эпштейна с тогдашним генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом следует, что финансист в разные годы заявлял о своем желании наладить контакт с Владимиром Путиным. В 2018 году, накануне саммита президентов России и США в Хельсинки, он также утверждал, что располагает некой информацией, представляющей интерес для Кремля и касающейся Дональда Трампа.

В Британии допустили связь Эпштейна с российскими спецслужбами

Сам Трамп ранее неоднократно отрицал какую-либо связь с Эпштейном. В начале февраля он вновь заявил, что не поддерживал с финансистом дружеских отношений и не бывал на его частном острове, отвергнув обвинения, звучащие в рамках этого дела.