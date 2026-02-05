Россия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине защищает собственных граждан на исторической территории. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке на сайте РИА Новости.

Политик решил напомнить о цели СВО на Украине после проведенной США военной операции в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро. Он отметил, что США оправдывают свои действия с намеком на решение РФ о проведении спецоперации. Медведев подчеркнул, что так это «не работает».

«В ходе СВО наша страна защищает собственных граждан, своих соотечественников на своей исторической территории от репрессий соседнего государства, легитимность властей которого весьма сомнительна», — написал он.

Медведев напомнил, что жители новых регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, выбрали вхождение своих территорий в состав РФ в ходе законно проведенного референдума. В то же время США нарушили международное право, похитив Мадуро. По его словам, Вашингтон по факту «решил заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение».

3 января Вооруженные силы США нанесли удары по Венесуэле. В ходе этой военной операции был захвачен президент страны Николас Мадуро вместе с женой.