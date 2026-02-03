Шойгу: Россия признательна Мьянме за позицию по Украине и понимание причин СВО

Россия признательна Мьянме за позицию по Украине и понимание истинных причин специальной военной операции. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.

"Мьянма - давний и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения насчитывают уже более семи десятилетий и успешно развиваются, - сказал он. - Признательны за позицию Нейпьидо по украинскому кризису, понимание истинных причин специальной военной операции, поддержку действий России в целях обеспечения суверенитета и безопасности".

Шойгу добавил, что РФ рассчитывает на сохранение высокого темпа развития российско-мьянманских связей после формирования нового парламента и правительства.

"Убежден, что после вступления в силу на прошлой неделе соглашения о введении безвизового режима граждане наших стран будут иметь еще больше возможностей для практического сотрудничества и развития гуманитарных связей", - добавил секретарь Совбеза РФ.

При этом Шойгу отметил, что Москва высоко ценит личный вклад лидера Мьянмы в укрепление российско-мьянманских отношений.