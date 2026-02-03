Шойгу: власти Мьянмы нацелены на сотрудничество с Россией

Парламентские выборы в Мьянме прошли на высокой ноте, власти республики нацелены на тесное сотрудничество с российской стороной. Об этом заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Всеобщие парламентские выборы в Мьянме, которые завершились 25 января и к которым ее власти тщательно готовились несколько лет, действительно прошли на высокой ноте. Абсолютное большинство в законодательном органе получили патриотические силы, нацеленные на национальное примирение и стабилизацию внутриполитической обстановки, а также экономическое развитие в тесном сотрудничестве с зарубежными партнерами, среди которых, конечно, и Россия", - отметил он в интервью по итогам рабочей поездки в Мьянму.

Ранее Партия солидарности и развития Союза (USDP) получила большинство мест в Ассамблее Союза (парламенте) Мьянмы по итогам парламентских выборов. Из-за последствий гражданского конфликта, который вспыхнул после военного переворота 1 февраля 2021 года, избирательный процесс был организован в 265 из 330 районов республики. Выборы были разделены на 3 этапа, они прошли 28 декабря, 11 и 25 января. В них приняли участие более 5 тыс. кандидатов от 57 политических партий, из них 6 представлены в общенациональном голосовании, а остальные - в пределах одного региона или штата.