Рябков назвал возглавляющие «партию войны» страны в Европе

Франция и Великобритания проводят выраженный антироссийский курс и возглавляют «партию войны» в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Обе эти страны стоят во главе той партии войны, которая сейчас задает тон в Западной, Центральной и отчасти в Восточной Европе», — заявил Рябков.

По его словам, Париж и Лондон одержимы идеей наращивания своих возможностей, в том числе в ядерной сфере, для укрепления так называемой «стратегической автономии» Европы.