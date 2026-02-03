Рябков назвал предложения США Ирану ультиматумами
Инициативы Вашингтона по урегулированию ядерной проблемы Тегерана носят характер жестких требований, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Соединенные Штаты не желают искать взаимовыгодные решения в диалоге с Исламской Республикой, сказал замглавы МИД, передает ТАСС.
«То, что предлагается, на мой взгляд, равнозначно ультиматуму в адрес Тегерана <…> Я не уверен, что слово компромисс вообще существует в лексиконе сегодняшнего Вашингтона», – указал дипломат.
Также замминистра отметил, что американские власти полностью отказались от поиска договоренностей во внешней политике. Вашингтон предпочитает действовать с позиции силы и безальтернативных требований.
Ранее в Иране заявили, что могут снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, если США «заплатят за это».
До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф перечислял ключевые требования Вашингтона к Тегерану для разрешения ситуации дипломатическим путем. США намекали на высокую вероятность удара по Ирану.