Захарова высмеяла дачу показаний Клинтонами по делу Эпштейна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной форме заявила, что рассчитывает на «презентацию, переходящую в реконструкцию» со стороны бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в ходе их дачи показаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Надеюсь, с презентацией, переходящей в реконструкцию», — написала Захарова.

Так она прокомментировала информацию о том, что семья Клинтонов согласилась дать показания по делу скандального финансиста.

Ранее Клинтоны согласились дать показания комитету Палаты представителей по делу Джеффри Эпштейна. Несмотря на отклоненные условия допроса, Билл и Хиллари планируют явиться на слушания, утверждая, что их добросовестный подход позволит создать важный прецедент, пишет «Царьград».