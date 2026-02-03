Шойгу передал лидеру Мьянмы послание Путина

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что во время рабочей поездки передал лидеру Мьянмы послание российского президента Владимира Путина.

Как он отметил в беседе с ТАСС, главной целью рабочей поездки в Мьянму было выражение поддержки мьянманскому руководству в связи с успешным проведением выборов в условиях попыток извне навязать лживые нарративы об изоляции страны на международной арене.

«В действительности же мы видим, что этого не происходит. Передал мьянманскому лидеру послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в котором он подтвердил нацеленность на продвижение всего комплекса российско-мьянманских связей в соответствии с достигнутыми ранее на высшем уровне договоренностями, а также на углубление двустороннего сотрудничества во всех сферах», — указал Шойгу.

Ранее сообщалось, что соглашение о безвизовом режиме с Мьянмой вступило в силу с 27 января.