Россия неожиданно отреагировала на «дорогу Трампа» у своих границ

Москва дала нетипичный сигнал в ответ на планы США по строительству новой транспортной артерии на Южном Кавказе. Речь идет о готовности России рассмотреть участие в американском инфраструктурном проекте, сообщает венгерское издание Világgazdaság.

Как отмечают журналисты, США ранее объявили о запуске инициативы под названием «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). Проект предусматривает создание автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном вдоль железнодорожной линии, проходящей вблизи границы с Ираном, передает АБН24.

В США рассказали об «огромной ошибке» из-за России

По данным венгерских обозревателей, реакция России на эту инициативу стала неожиданной. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова рассмотреть возможность присоединения к проекту, однако подчеркнула: решение может быть принято только после детального изучения всех параметров и условий.

В Világgazdaság обращают внимание, что речь идет не о рядовой инвестиции. Потенциальное участие России в проекте, инициированном США, выглядит нетипично на фоне текущего состояния российско-американских отношений.

В Венгрии отмечают, что сам факт подобного заявления уже можно считать сигналом. Если стороны сумеют договориться, это может привести к серьезным изменениям в транспортной конфигурации Южного Кавказа и перераспределению влияния в регионе.

Европейские аналитики, мнение которых приводит издание, полагают, что Москва таким образом может стремиться компенсировать ослабление своих позиций в регионе, подключившись к масштабному инфраструктурному проекту, продвигаемому Вашингтоном.