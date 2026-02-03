Ближайшие переговоры по Украине в Абу-Даби под угрозой срыва

Глава евродипломатии Кая Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров России и Украины, запланированный в ОАЭ. Такое заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Она (Каллас. — прим. URA.RU) ясно понимает, что ситуация сейчас отчаянная и неустойчивая, и долго так продолжаться не может. Киеву нужно перемирие, а не переговоры о мире, а, значит, их надо затянуть, ну или сорвать, если получится», — заявил военный аналитик в эфире своего канала.

Предскзан возможный итог нового раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби

Ранее сообщалось, что отношения между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас внутри европейского руководства остаются напряженными: Каллас в частных беседах называла главу Еврокомиссии диктатором, а фон дер Ляйен блокировала ее кадровые инициативы. Политику ЕК и лично ее председателя критиковал и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в том числе из ‑за санкций ЕС против него и других россиян.