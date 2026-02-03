Предсказан возможный итог нового раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби

Следующий раунд переговоров по Украине может закончиться прогрессом в урегулировании конфликта, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Судя по тому, что довольно позитивные отклики от флоридских встреч [спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла] Дмитриева, мне кажется, что прогресса стоит ожидать. Здесь понятно, что сталкиваются две позиции — позиции Москвы и Киева, понятно, что Киев хочет повышать уровень встречи и без предварительных договоренностейи обсуждений, надеясь что-то там выторговать», — сказал Асафов.

Москва, со своей стороны, настаивает на последовательной реализации договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже, добавил политолог.

При этом Украина понимает, что у нее более слабая позиция в переговорах, отметил Асафов.

«Прогресс возможен, так же как возможен регресс. Киев может резко поменять позицию, американцы могут это сделать. Со стороны Дональда Трампа мы это видели неоднократно», — уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. По его словам, встреча изначально планировалась на воскресенье, 1 февраля, однако потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон.

Песков также высказался о прошедших переговорах спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в США. Он подчеркнул, что обе стороны считают прошедшую встречу конструктивной, в связи с чем ее итоги не нуждаются в деталях.