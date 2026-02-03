Финляндия, став членом НАТО, окончательно утратила возможность выступать в качестве нейтрального посредника в международных делах. Об этом заявили в МИД России, комментируя возможную роль Хельсинки в переговорах по европейской безопасности.

В дипломатическом ведомстве отметили, что после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу в 2023 году и активного освоения её территории силами блока, прежний статус «честного брокера» для этой страны является безвозвратно утраченным. В МИД подчеркнули, что при сохранении нынешнего внешнеполитического курса Финляндия не может рассматриваться как возможный посредник в каких-либо будущих переговорных процессах.

«Финляндия сегодня и, например, четыре года назад - это, по сути, два разных государства», - констатировали в министерстве.

Речь идёт как о свёрнутом по вине финских властей многоплановом двустороннем сотрудничестве, так и о широком распространении в финском обществе антироссийских настроений. В ведомстве также указали на готовность руководства Финляндии сокращать социальные расходы ради милитаризации под предлогом «мнимой угрозы» со стороны России, следуя общей русофобской линии западных стран.