Япония, несмотря на капитуляцию во Второй мировой войне, до сих пор продолжает оспаривать некоторые ее результаты. Наиболее ярким примером тому стали ее требования к России вернуть ей Курильские острова. Кроме того, Токио отказывается признавать многие преступления, совершенные японскими военными в тот период. По словам журналистов из КНР, россияне не стали терпеть подобного поведения своего соседа и решили свести с ним счеты. Такие данные приводит издание Sohu.

© kremlin.ru

«Железная леди МИД России Мария Захарова произвела настоящий фурор», – пишут авторы китайского издания.

На одном из брифингов она объявила об отмене решения, принятое в 90-х годах, о реабилитации 14 японских военных преступников. По новому постановлению их вина была полностью подтверждена, и они больше не подлежат оправданию. Китайские журналисты отмечают, что этот шаг стал серьезным ударом по репутации Японии на международной арене.

МИД РФ пообещал учитывать недружественные заявления Японии

По мнению авторов статьи, это решение не было спонтанным, а блестящий ход Путина. Япония в последнее время устраивала провокации, демонстрируя свою силу через совместные военные учения с США у границ России, и намекала на возможность пересмотра своих «трех неядерных принципов».

Китайские аналитики подчеркивают, что действия Токио говорят о намерениях воспользоваться международной неразберихой для снятия ограничений, наложенных на после Второй мировой войны, и стать военной державой. Россия, в свою очередь, осознает эти намерения и наносит ответный удар по самому уязвимому месту.

Москва, используя законные методы для подтверждения преступлений японских военных, заявляет миру о том, что Япония остается побежденной страной и имеет уголовное прошлое, передает АБН24.

