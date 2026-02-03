Чехия ограничила передвижения дипломатов из России

Чехия ввела ограничения на передвижение неаккредитованных в стране сотрудников российских дипмиссий. Об этом сообщили газете «Известия» в посольстве России в Праге.

«23 января посольство РФ получило ноту МИД Чехии с разъяснением нового порядка передвижения по стране в рамках общееэсовских ограничений. Оно касается неаккредитованных в Чехии сотрудников российских дипмиссий», — уточнили в диппредставительстве.

29 января стало известно, что МИД Греции проинформировал посольство России в Афинах о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри Европейского союза.

До этого министерство иностранных дел Швеции уведомило посольство РФ, что диппредставительство из-за правил ЕС теперь должно уведомлять ведомство о передвижениях российских дипломатов.

Ранее премьер Словакии Фицо заявил об изменении отношения Европы к России.