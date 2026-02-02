Путин поручил расширить гуманитарные программы для дружественных стран

Президент России Владимир Путин поручил расширить программы гуманитарных миссий для дружественных стран в рамках волонтерской инициативы «Миссия Добро».

По итогам встречи с волонтерами Международного форума гражданского участия «#МыВместе» Путин утвердил перечень поручений. Согласно им, российскому Правительству поручается расширить гуманитарные миссии для дружественных стран.

«Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф" расширить программу гуманитарных миссий и гуманитарной помощи дружественным государствам, осуществляемую в рамках международной волонтерской программы "Миссия Добро"», — говорится на сайте Кремля.

