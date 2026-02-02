В МИД раскрыли условие для возобновления диалога между Россией и Японией

Возобновление диалога России и Японии возможно лишь после отказа Токио от русофобской политики. Об этом МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

© Global look

«Возобновление полноценного диалога между Россией и Японией возможно только после деятельного отказа японского правительства от нынешней русофобской политики», — указали в МИД.

В министерстве также ответили на вопрос о сотрудничестве России и Японии в Арктике, заявив, что в настоящее время диалог по этой теме заморожен, Москва готова изучить возможности для сотрудничества после отказа Токио от антироссийского курса.

Ранее депутат парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки рассказал, что глава МИД Японии Тосимицу Мотэги скучает по хорошим и доверительным отношениям с российским коллегой Сергеем Лавровым.