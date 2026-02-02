Россия расценит размещение иностранных военных на Украине как интервенцию

Москва расценит размещение иностранных военных на Украине как интервенцию, пишет пресс-служба МИД России на официальном сайте.

В ведомстве отметили, что правительство Украины, фактически оказавшись в положении цугцванга, всё равно продолжает пытаться диктовать свои условия, стремится навязать собственную модель урегулирования, ключевым элементом которой, должно стать предоставление неких гарантий безопасности Украине.

Под гарантиями, уточнили в МИД, понимается размещение на территории Украины «многонациональных сил», которые участники так называемой «коалиции желающих» должны будут сформировать в целях помощи «восстановлению» ВСУ и обеспечить «сдерживание» России после прекращения боевых действий.

«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», — отметили в министерстве.

В МИД также прокомментировали слова канцлера Германии Фридриха Мерца об участии ФРГ в инициативах коалиции.

«Реваншистам следует исходить из того, что все иностранные воинские контингенты, включая немецкие, в случае их размещения на Украине станут законными целями для Вооружённых сил России, как это неоднократно публично подчёркивалось руководством нашей страны», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе констатировали, что попытки представителей германских властей разговаривать с Россией языком ультиматумов и с позиции силы изначально абсурдны и обречены на провал.