МИД: Москва исходит из того, что напряженность вокруг Гренландии не связана с Россией

Москва исходит из того, что напряжённость вокруг Гренландии никак не связана с России. Об этом говорится в ответах МИД России на вопросы СМИ.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что заявления из США о якобы исходящей для Гренландии угрозе со стороны России и Китая являются «страшилками» для объяснения риторики в отношении острова.