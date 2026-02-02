Лавров назвал размещение войск Запада на Украине неприемлемым

Для России размещение на украинской территории западных воинских подразделений и военных объектов неприемлемо, заявили в МИД РФ. И будет квалифицироваться как интервенция, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Размещение на Украине «воинских подразделений, военных объектов», а также складов и инфраструктуры стран Запада неприемлемо, говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы МИД РФ по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Подобное размещение «будет квалифицироваться как иностранная интервенция», которая несет «прямую угрозу безопасности России».