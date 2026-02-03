Дмитриев обратил внимание на предупреждение экс-президента США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на заявление экс-президента США Барака Обамы, который выразил беспокойство тем, что время для согласия Штатов на продление действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с РФ истекает. Он прокомментировал слова Обамы в соцсети X.

«Время истекает для согласия США на продление ДСНВ, последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Даже храбрый Обама обеспокоен», — отметил Дмитриев.

Ранее бывший президент США написал, что истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях рискует положить начало новой гонке вооружений. Как утверждал Обама, это бессмысленно сотрет десятки лет дипломатии, а также сделает мир более небезопасным.