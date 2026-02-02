Хинштейн рассказал новые подробности о ДТП со своим участием

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что в понедельник, 2 февраля, медики доставили его домой в региональный центр.

По словам главы региона, о полном выздоровлении речь пока не идет, учитывая серьезные травмы, полученные им в ДТП. Одну из комнат в жилье Хинштейна переоборудовали в больничную палату, из которой губернатор продолжает вести работу, находясь в контакте с региональными и федеральными властями и изучая информацию от курян в социальных сетях.

Также глава региона привел новые подробности аварии: после аварии по этой же дороге проехала машина скорой помощи. Находившиеся в ней врачи и оказали Хинштейну первую помощь, а потом доставили в медучреждение.

"Как человек верующий, я понимаю, это было промыслительно, а не случайно", - резюмировал губернатор.

Утром 2 февраля стало известно, что глава региона вернулся к работе из дома. ДТП со служебным автомобилем губернатора случилось 22 января. Водитель Хинштейна не успел затормозить перед впереди идущей машиной и потерял управление. Авто занесло на скользкой дороге, отбросило на обочину и перевернуло. У пострадавшего зафиксированы перелом бедренной кости, трех ребер и двух поперечных отростков позвонка.