Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале отметил, что супергромкое дело Эпштейна, вероятно, так и останется невзорвавшейся бомбой.

"Как и скандальные "белые вечеринки" Пи Дидди", - отмечает сенатор.

Сенатор Пушков полагает, что в скандале замешано чересчур много влиятельных персон, а число потенциальных дел было бы огромным. В эпицентре этого дела оказались бы слишком значимые фигуры из американской политики и бизнес-элиты. По этой причине расследование, скорее всего, завершится, фактически не начавшись. Общественности, вероятно, предложат забыть об этом инциденте, что уже случалось в прошлом США.

"Расследование закончено. Забудьте", - считает Пушков.

По данным портала rbc.ru, суть дела Джеффри Эпштейна — обвинения в создании сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек. Эпштейн считался создателем сети, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.