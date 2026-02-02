Лавров примет в Москве главу ОБСЕ Кассиса

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 6 февраля проведет переговоры с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассисом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"6 февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом, который прибудет в Россию в качестве действующего председателя ОБСЕ", - отметила Захарова.

Ранее стало известно, что Кассис прибыл с визитом в Киев. Глава ОБСЕ также завил о планах в ближайшее время посетить Москву.