В Совфеде заявили о смене тактики США против России

В Совете Федерации состоялось заседание Комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, на котором определялись приоритетные вызовы, требующие ответов уже в ближайшие месяцы. В числе главных в ходе заседания были названы попытки затруднить проведение осенних выборов, активизация работы зарубежных центров и площадок для дестабилизации ситуации в РФ, проблемы в работе с молодежью, попытки ВСУ задействовать ее в своих целях. Основное время открытой части заседания было посвящено выступлениям экспертов.

Член ЦИК Игорь Борисов сообщил членам комиссии, что в целом Центризбирком видит все угрозы электоральному суверенитету, в том числе в сфере информационных технологий. По его словам, в рамках уже проведенной работы введена в строй система ГАС Выборы 2.0. При этом ведомство предвидит попытки вмешательства в избирательный процесс практически на всех этапах, включая ротацию в избирательных комиссиях регионов. Вмешательство с большой степенью вероятности будет идти как в информационной сфере, так и организационной.

Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод в развитие темы отметил важность включения в избирательный процесс квалифицированных экспертов, которые могли бы работать не только с собственно электоральными темами, но и широким кругом социально-политических вопросов, которые могут появляться в информационном пространстве в ходе избирательной кампании. Профессор МГИМО Алексей Подберезкин проблемы с подготовкой к выборам сформулировал по-своему. По его мнению, их три группы: лакуны в официальной идеологии, отсутствие эффективных структур для реализации планов и зачастую низкий уровень официальных пропагандистов.

И Брод, и Борисов, и многие другие эксперты особое внимание уделили вполне ожидаемому широкому применению недружественной стороной возможностей искусственного интеллекта для создания фейковых материалов. Практически все затронувшие тему говорили о крайней желательности введения правовых норм, которые позволяли бы оперативно реагировать на соответствующие угрозы.

Наиболее подробно о проблемах с контролем над попытками массовых манипуляций молодежной аудиторией сенаторам рассказала член ОП Екатерина Мизулина. Она обратила внимание на то, что имеющиеся деструктивные настроения у части молодого поколения успешно подогреваются из-за рубежа, и поставила вопрос о более системной работе как с теми, кто может стать жертвой провокаций и манипуляций, так и с теми, кто уже совершал нападения на школы, диверсии и т.д. При этом она, как и многие из выступавших, отметила необходимость жестче следить за тем, чтобы публикации в соцсетях, да и в официальных СМИ не становились инструментом прославления преступлений или инструкциями для возможных подражателей.

О серьезности ситуации с молодежной аудиторией говорил и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он обратил внимание сенаторов на очевидные усилия, предпринимаемые зарубежными центрами для подготовки соответствующих групп молодежи к выборам 2030 года.

Говоря о трендах эксперты не ограничились замечаниями в адрес ПАСЕ и созданной там оппозиционной группы, а также упоминаниями об активизации аналитических западных центров, нередко связанных со спецслужбами. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, например, отметил не только озабоченность Запада качеством сегодняшней российской оппозиции, но и очевидный переход во внешней политике тех же США от концепции мягкой силы к применению грубой силы, уход от лозунгов распространения демократии к обеспечению прямого доминирования США.