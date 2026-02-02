Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас стремится любыми способами настроить европейцев против России. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы атаковала 19 стран. При этом глава евродипломатии считает, что никакое из этих государств РФ в ответ не атаковало.

Колесник отметил, что Каллас никогда не отличалась умом, что позорно для верховного представителя ЕС. При этом депутат не исключает, что именно из-за этого ее поставили на должность — «глупых и ведомых людей проще контролировать».

«Так она еще и захлебывается в русофобии, как и поляки в последнее время. Полагаю, они действительно думают, что кто-то на Западе поверит в эту чушь. Но в целом им без разницы. Они ведут антироссийский курс и скажут для этого что угодно. Если будет выгодно, заявят, что Россия ни на кого не нападала или нападала 100 раз», — продолжил он.

По мнению депутата, Москве в таких условиях нужно усилить меры контрпропаганды, в том числе в Европе, и активно распространять достоверную информацию. Кроме того, просвещение российской молодежи должно стать первоочередной задачей.