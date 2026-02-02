«Путь к третьей мировой»: в Совфеде сделали страшное предупреждение

Американская атака на Иран может привести к третьей мировой войне. Об этом предупредил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану ударами. СМИ писали, что Трамп рассматривает возможность нанесения масштабного удара, поскольку предварительные переговоры об ограничении ядерной программы Ирана не принесли результатов. Американский лидер также отмечал, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана. В свою очередь в Тегеране пообещали немедленно отреагировать на любые военные действия.

Сенатор Владимир Джабаров выразил надежду на то, что «американцы не прибегнут к таким мерам, как вторжение в Иран и нанесение каких-то бомбовых ракетных ударов».

«Потому что это прямой путь к третьей мировой войне», - подчеркнул он.

Парламентарий напомнил, что в отличие от Венесуэлы Иран является прекрасно вооруженным государством, где США не смогут действовать «одними ракетными обстрелами и бомбежками» и им потребуется провести наземную операцию.

«Я не думаю, что это будет такая легкая прогулка. Иранцы – мужественный народ. С огромной историей, которые умеют защищаться, защищать свою Родину», - заметил он.

При этом, по словам Джабарова, категорически против военной операции выступают соседи Ирана, в том числе и страны арабского мира. А выполнение Тегераном угрозы блокировать Ормузский пролив станет большой проблемой для мировой торговли, так как приведет к перебоям в поставках нефти.

«Поэтому здесь шаг за шагом могут начаться конфликты, ведущие к ядерной катастрофе», - констатировал он.

Ранее, по данным издания Axios, администрация президента США Дональда Трампа сообщила Ирану «по нескольким каналам», что готова к переговорам по поводу заключения сделки. Над организацией встречи между спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом и высокопоставленными иранскими чиновниками работают Турция, Египет и Катар, уточнили осведомленные источники.