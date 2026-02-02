Каллас уличили во лжи после ее слов об Украине

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что не верит в готовность Украины идти на уступки на переговорах с Россией. Об этом депутат рассказал News.ru.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила 2 февраля, что украинские власти готовы идти на «трудные уступки». Двадцать третьего января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина. По итогам заседания стороны условились продолжить переговоры по украинскому кризису, но запланированная встреча была перенесена.

«Скорее всего, Каллас пытается представить Украину, как сторонника мирных переговоров, который делает все, чтобы это наконец произошло», - заявил Чепа.

По его мнению, встреча, которая должна была пройти 1 февраля, не состоялась по вине Украины. Чепа подчеркнул, что не верит Каллас и не относится к ее словам серьезно.

В ноябре 2025 года стало известно о новом мирном плане, который США передали украинским властям. Отмечалось, что план требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий.