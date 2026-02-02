Дмитрий Медведев дал простой ответ на вопрос «Who is Mr. Medvedev»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo дал лаконичный ответ на прямой вопрос о своей роли и восприятии.
На вопрос «Who is Mr. Medvedev?» политик признался, что всегда затрудняется с ответом.
«Я просто Дмитрий Медведев. I am Dmitry Medvedev. I have nothing more to say. Я такой, как сам себя ощущаю», — заявил Медведев.
Этой фразой он подчеркнул, что не стремится к сложным определениям и предпочитает прямое самоощущение.
Ранее в интервью он также затрагивал вопросы готовности принимать жесткие решения, включая гипотетическое применение стратегических ядерных сил, что стало частью его публичного образа в последние годы.