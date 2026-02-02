Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo дал лаконичный ответ на прямой вопрос о своей роли и восприятии.

На вопрос «Who is Mr. Medvedev?» политик признался, что всегда затрудняется с ответом.

«Я просто Дмитрий Медведев. I am Dmitry Medvedev. I have nothing more to say. Я такой, как сам себя ощущаю», — заявил Медведев.

Этой фразой он подчеркнул, что не стремится к сложным определениям и предпочитает прямое самоощущение.

Ранее в интервью он также затрагивал вопросы готовности принимать жесткие решения, включая гипотетическое применение стратегических ядерных сил, что стало частью его публичного образа в последние годы.