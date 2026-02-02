В Совфеде высказались об упоминании Жириновского в файлах Эпштейна

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин призвал сначала разобраться, в каком контексте упоминаются создатель ЛДПР Владимир Жириновский и российские модели в файлах Эпштейна, а уже после делать выводы. Об этом сенатор заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Для начала надо разобраться. Там чуть ли не миллионы страниц этих документов. Поэтому, прежде чем выносить какие-то суждения, надо понять, в каком контексте там упоминаются и наши политики, наши общественные деятели, и наши девушки, которые участвовали в конкурсах красоты, и так далее. Прежде чем нагнетать напряженность и остроту, надо просто понять, о чем там идет речь», — высказался Карасин.

Сенатор отметил, что американцы со своей стороны нагнетают, заявляя, что в файлах Эпштейна присутствует русский след.

«Это все надуманные вещи. Это все надо доказывать, надо читать и не торопиться с вынесением какого-то определенного вердикта. Потому что я убежден, что никто из наших граждан этих страниц не читал. Вот когда мы прочитаем, тогда можно будет вынести суждение. Потому что там и общественные деятели фигурируют, и очень многие другие, включая Владимира Вольфовича Жириновского. Поэтому не будем торопиться с суждениями», — заключил он.

31 января стало известно, что инициалы создателя ЛДПР Владимира Жириновского обнаружили в файлах миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, опубликованных на сайте Минюста США. Фамилия политика упоминается там пять раз. При этом фигура Жириновского трижды упоминается вместе с главой партии КПРФ Геннадием Зюгановым, а именно создатель ЛДПР называется политиком, противостоявшим Зюганову.

1 февраля появилась информация, что в опубликованных Минюстом США материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле, упоминается модельное агентство Shtorm, базирующееся в Краснодаре.