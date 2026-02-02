В Кремле хранят память о первом президенте России Борисе Ельцине и подчеркивают значимость его фигуры для новейшей истории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Юто неотъемлемая часть истории нашей страны. Все очень бережно хранят память о Борисе Николаевиче. В частности вчера президент Путин по телефону развговаривал по случаю этой даты с Наиной Иосифовной», — сказал представитель Кремля.

Слова передает корреспондент URA.RU.

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, Борису Ельцину исполнилось бы 95 года. Для части общества он остается лидером, при котором прекратило существование Советское Союз, тогда как для других — государственным деятелем, положившим начало новой, демократической России. Однако на карте мира существует небольшое место, где к фигуре Ельцина относятся без оценочных суждений и политических ярлыков, а просто искренне его любят — как своего земляка. Речь идет о поселке Бутка в Свердловской области. Как отметили юбилей Ельцина на его Родине — в материале URA.RU.