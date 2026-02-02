Прямые контакты президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможны, но только в Москве. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве», — заявил пресс-секретарь российского лидера, назвав российскую позицию по этому вопросу «достаточно последовательной».

Он также отметил, что Москва «сохраняет открытость для переговоров» и ведется работа по линии рабочих групп, пишет Ura.ru.

«Мы и дальше будем их продолжать в интересах урегулирования конфликта по Украине», — заверил Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что урегулирование конфликта — очень сложный процесс.

Зеленский 31 января заявил, что ряд вопросов между Россией и Украиной невозможно решить без прямого контакта на уровне лидеров. При этом президент России Владимир Путин еще в сентябре 2025 года отмечал, что личная встреча состоится, если Зеленский «готов приехать в Москву».

В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков заверил, что в случае приезда Владимира Зеленского в Москву ему гарантируют безопасность и все необходимые условия для работы.