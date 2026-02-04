Уиткофф и Кушнер прибыли в столицу ОАЭ для переговоров по Украине

В Абу-Даби приземлился самолет со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, передает агентство «Интерфакс».

В столице Объединенных Арабских Эмиратов планируется новый этап переговоров, посвященных урегулированию конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что 4 февраля в Абу-Даби пройдет заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. Возможно, консультации продолжатся и в ближайший четверг.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков. Первый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоялся 23-24 января.