В Кремле подтвердили перенос переговоров по украинскому урегулированию
Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговоры группы безопасности, которая обсуждает различные аспекты урегулирования украинского конфликта, перенесены.
Второй раунд, по его словам, должен был состояться в минувшее воскресенье, 1 февраля.
«Но потребовалась дополнительная стыковка графиков трёх сторон - российской, украинской и американской», — объяснил спикер Кремля
Он заявил, что в настоящее время переговоры планируются на среду-четверг, 4-5 февраля. Место осталось прежним — Абу-Даби.
«Это мы можем подтвердить», — сказал Песков.
Ранее о том, что переговоры по украинскому урегулированию продолжатся 4-5 февраля в ОАЭ сообщил Владимир Зеленский.