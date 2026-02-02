Глобальный конфликт и распад НАТО: главные заявления Медведева сегодня

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал большое интервью, в котором оценил перспективы распада НАТО, глобального конфликта, высказался о ситуации на Украине и рассказал, готов ли он был применить ядерное оружие. Самые интересные высказывания бывшего президента РФ в материале «Рамблера».

Распад НАТО

По мнению Дмитрия Медведева, сейчас в мире происходит «очень много серьезного и драматического», но распад НАТО и возврат ЕС к покупке российских нефти и газа были бы «полезны для всей планеты». Об этом он рассказал в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

По словам политика, стремление президента США Дональда Трампа взять под контроль Гренландию является серьезным вызовом единству Запада и ничего подобного не происходило последние десятилетия.

«Это действительно для Атлантического единства довольно серьезный вызов», - пояснил Медведев, подчеркнув, что со стороны России и Китая нет никакой угрозы Гренландии, несмотря на заявления Дональда Трампа.

Рассуждая же о том, какой самый невероятный прогноз на 2026 год он мог бы дать, заместитель председателя Совета безопасности отметил, что Североатлантический альянс может распасться в связи с выходом из его состава США. Также, по его словам, чем-то невероятным могло бы стать извинение ЕС перед Россией и просьба снова продавать им газ и нефть.

«И то и другое, кстати, было бы полезно для нашей планеты. Очевидно абсолютно», - уверен он.

Конфликт на Украине

Говоря о ситуации на Украине, Дмитрий Медведев высказал мнение, что конфликт представляет собой форму гражданского столкновения и стал следствием распада СССР.

«Это следствие того чудовищного разлома, который произошел в результате кончины Советского Союза», - пояснил он, напомнив об общих исторических и семейных связях с Украиной.

При этом он особо отметил, что Россия не ведет борьбу с украинским народом или даже с украинским государством, а противостоит антироссийскому киевскому режиму.

«Этот режим носит антирусский, антироссийский характер. Он использовал целый ряд абсолютно неприемлемых фашистских моделей для того, чтобы создать внутреннее единство. И этот режим основан на зоологической ненависти к людям, которые не согласны с его идеологией», - констатировал политик.

По его словам, признание РФ итогов новых выборов на Украине в случае их проведения будет зависеть от того, как эти выборы пройдут. А гарантии безопасности по Украине не могут быть односторонними.

Глобальный конфликт

Россияне не сумасшедшие и не заинтересованы в разжигании глобального конфликта, заявил в интервью СМИ заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Конечно, мы не заинтересованы в глобальном конфликте. Мы же не сумасшедшие! Сто раз об этом говорилось. Кому нужен глобальный конфликт?», - пояснил он.

Медведев также напомнил, что Москва не была заинтересована и в конфликте на Украине, призывая страны НАТО учесть интересы России, определить границы дальнейшего движения альянса, отказаться от вовлечения Украины, но получила игнорирование своих требований.

«Хоть бы хны! Нет, мы будем делать все, что хотим, вот кто захочет, тот и присоединится. Ну, все, получили! Сейчас это большая мировая проблема», - подытожил он.

Готовность применить ядерное оружие

В интервью российский политик коснулся и вопроса применения ядерного оружия, заметив, что сейчас ситуация в мире настолько сложная, а опасность глобальной войны так велика, что в какой-то момент все может пойти по неконтролируемому сценарию.

«Глобальный конфликт, к сожалению, не исключен. Я считаю, что опасность очень велика, и она не снижается», - предостерег он.

Медведев также обратил внимание на то, что если речь пойдет о судьбе страны, ни у кого не должно возникать сомнений, что Россия применит ядерное оружие.

«Очевидно, что ядерное оружие - это ядерное оружие. Это оружие чрезвычайное и исключительно опасное для всего человечества. Но, в то же время, и это тоже неоднократно говорилось, если речь пойдет о судьбе страны, здесь никаких сомнений быть ни у кого не должно», - заметил он.

Также зампред Совбеза России заявил СМИ, что любой человек, который баллотируется на пост президента ядерной страны, не может исключать для себя того, что однажды будет вынужден нажать на красную кнопку.

«Знаете, я вам так скажу. Любой человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может. Потому что в противном случае он обязан отказаться от должности (…) Но, не дай Бог, чтобы до этого дошло», - заметил он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее утвердил обновленную ядерную доктрину. В нее включили возможность ответа на агрессию со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными странами. Сообщалось, что ответ может последовать в случае массированных атак беспилотников, крылатых ракет и гиперзвуковых самолетов.