Россия заблокировала заявку Канады на председательство в АТЭС

Россия использовала право вето, чтобы заблокировать заявку Канады на председательство в Форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2029 году. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Дипломат пояснил, что решение было принято в ответ на действия Канады, которая вместе с Австралией и Новой Зеландией, по оценкам Москвы, систематически пыталась политизировать работу экономического форума, внося в повестку украинский вопрос и препятствуя достижению общих договоренностей на прошлогоднем саммите в Южной Корее. Россия рассматривает эту блокировку как меру по защите АТЭС от расшатывания его сугубо экономической миссии. Бердыев добавил, что Москва готова вернуться к обсуждению кандидатуры Канады только в случае кардинального пересмотра Оттавой своей линии поведения в рамках объединения.

Ранее президент США Дональд Трамп в резкой форме предупредил Канаду о возможном введении стопроцентных пошлин на все канадские товары в случае заключения Оттавой торговой сделки с Китаем.