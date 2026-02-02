Медведев раскрыл задачу Зеленского в деле против Тимошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский пытается уголовным делом в отношении бывшего премьер-министра Украины, лидера фракции «Батькивщина» (с украинского — «Отечество») Юлии Тимошенко устранить конкурентов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
Зампред Совбеза России отметил, что на Украине всегда были коррупционные конфликты. По его словам, данными процессами внутри страны управляют страны Запада.
Медведев вместе с тем ответил на вопрос о ядерном ударе по Украине. Он сообщил, что Москва ориентируется на соответствующую доктрину, работающую в редакции от 2024 года.