Украинский лидер Владимир Зеленский пытается уголовным делом в отношении бывшего премьер-министра Украины, лидера фракции «Батькивщина» (с украинского — «Отечество») Юлии Тимошенко устранить конкурентов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Понятно, что нынешний руководитель этого политического режима пытается устранить конкурентов. Видимо, в какой-то момент и Тимошенко стала мешать», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза России отметил, что на Украине всегда были коррупционные конфликты. По его словам, данными процессами внутри страны управляют страны Запада.

Медведев вместе с тем ответил на вопрос о ядерном ударе по Украине. Он сообщил, что Москва ориентируется на соответствующую доктрину, работающую в редакции от 2024 года.