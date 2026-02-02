Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в урегулировании ситуации на Украине. Он подчеркнул это в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

— Если говорить о территориальном вопросе, он действительно существует, и он действительно носит самый сложный характер, — указал Медведев.

По словам Медведева, часто обсуждают «согласовано 90 или 95 процентов», однако здесь арифметического счёта быть не может. Такой подход к оценке прогресса переговоров, по его мнению, неверен.

Он добавил, что условия, озвученные президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине, остаются без изменений и по-прежнему являются основой диалога, передает ТАСС.

Дмитрий Медведев также заявил, что в период своего президентства был морально готов к применению ядерного оружия. По его словам, нельзя исключить вариант того, что ядерное оружие когда-нибудь используют.

Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский атакой на государственную резиденцию президента России Владимира Путина показал, что хочет продолжения боевых действий. По его словам, «вонючий киевский ублюдок» пытается сорвать урегулирование конфликта.