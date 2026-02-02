Курский губернатор выписан из больницы после ДТП

В понедельник, 2 февраля, первый замгубернатора - глава правительства Курской области Александр Чепик сообщил, что губернатор Александр Хинштейн работает из дома.

Хинштейн принимает участие в оперативном совещании региональных властей дистанционно. Таким образом, спустя почти две недели после аварии с его участием он выписан из больницы.

ДТП со служебным автомобилем губернатора случилось 22 января. Водитель Хинштейна не успел затормозить перед впереди идущей машиной и потерял управление. Авто занесло на скользкой дороге, отбросило на обочину и перевернуло.

Ранее было известно, что Хинштейн перенес операцию после перелома бедренной кости. Позднее он сообщил еще и о переломе трех ребер и двух поперечных отростков позвонка. По словам губернатора, реабилитация займет "определенное время".