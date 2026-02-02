Медведев назвал единственный способ устранить угрозу реванша Украины после СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 2 февраля, заявил, что угроза украинского реванша должна быть полностью исключена вне зависимости от границ страны.

По его словам, речь идет не о государстве как таковом, а о действующем на Украине политическом режиме, который он охарактеризовал как антироссийский.

Медведев подчеркнул, что для стабильности международных отношений этот режим должен исчезнуть. Он добавил, что после завершения военных действий с украинской территории не должна исходить никакая угроза, даже при возможной поддержке со стороны западных стран.

— Поэтому вне зависимости от размеров того украинского государства, которое останется после завершения военных действий, — об этом говорить рано, — нужно, чтобы оттуда больше никогда не исходила угроза. Угроза реванша. Особенно если этой угрозе будут способствовать отдельные европейские или иные страны, западные прежде всего, — сказал зампред Совбеза в беседе с ТАСС.

Медведев также заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в урегулировании ситуации на Украине.