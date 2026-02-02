Дмитриев сообщил, что возвращается в Москву после переговоров в США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев возвращается в Москву из США. Об этом он написал с борта самолета в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

© Российская Газета

Свой пост он сопроводил картой части восточного побережья США, над которым пролетал его самолет.

Ранее Дмитриев назвал продуктивной встречу со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, в рамках которой обсуждались вопросы американо-российской экономической рабочей группы.

В свою очередь Уиткофф также назвал переговоры со своим российским коллегой продуктивными.