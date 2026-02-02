Признание Россией результатов выборов на Украине в случае их проведения будет зависеть от того, как эти выборы пройдут. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, нужно будет смотреть на ситуацию в целом.

— Я напомню, что, вообще-то, мы признавали итоги выборов, на которых был избран и (бывший президент Украины Петр — прим. «ВМ») Порошенко, и нынешний клоун, в качестве легальных, даже при том, что они не давали голосовать Донбассу. Тем не менее по совокупности признаков они были признаны, — передает его слова ТАСС.

Дмитрий Медведев также заявил, что в период своего президентства был морально готов к применению ядерного оружия. По его словам, нельзя исключить вариант того, что ядерное оружие когда-нибудь используют.

До этого он назвал назначение Кирилла Буданова* «отличным выбором» на пост главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.

Медведев заявил, что Владимир Зеленский атакой на государственную резиденцию президента России Владимира Путина показал, что хочет продолжения боевых действий. По его словам, «вонючий киевский ублюдок» пытается сорвать урегулирование конфликта.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.