Дмитриев сообщил о возвращении в Москву после встречи в США

После переговоров с делегацией из США в Майами глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вылетел в Москву, опубликовав фото из самолета в соцсети.

Кирилл Дмитриев сообщил, что вылетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами, передает РИА «Новости».

Он опубликовал снимок карты авиамаршрута и подписал его словами: «в Москву».

Ранее Дмитриев в субботу провел встречу с делегацией США в Майами и назвал ее конструктивной.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине.