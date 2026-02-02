Медведев дал оценку произошедшему с Мадуро

Заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев считает произошедшее с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро нарушением любых норм международного права.

Вашингтон 3 января нанес массированный удар по Венесуэле, главу государства и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.

Медведев в интервью агентству Рейтер сказал, что случившееся с президентом Мадуро «очевидно, нарушение любых норм международного права».

На первом заседании суда в Нью-Йорке Мадуро и его супруга заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.