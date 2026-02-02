Дмитриев сообщил, что улетает в Москву

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что возвращается в Москву.

Об этом он сообщил в соцсети Instagram*, опубликовав фото карты с борта самолёта.

© Соцсети

Ранее Дмитриев назвал продуктивным диалог об американо-российской экономической группе.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.