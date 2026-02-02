Российскую Федерацию можно назвать Великой Россией, но власти так не поступают. Таким образом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с мнением главы МИД Сергеем Лавровым о том, что Британия нельзя называть Великобританией.

«Ну мы же не именуемся Great Russia. Хотя мы, конечно, Великая Россия, но мы себя так не называем», — заметил Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.

Ранее Лавров заявил, что корректнее называть Великобританию просто Британией, поскольку это, по его словам, единственное государство, которое официально именует себя «великой». Подобный пример уже был — Ливийская Джамахирия (Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия), но ее больше не существует, подчеркнул министр.